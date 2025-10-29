Мир
13:40, 29 октября 2025
Мир

Вице-президент США высказался об отношениях с Россией и Украиной

Вэнс: США пытаются поддерживать конструктивные отношения с Россией и Украиной
Семен Александров (старший редактор отдела Мир)

Фото: Andrew Thomas / Globallookpress.com

США пытаются поддерживать конструктивные отношения и с Россией, и с Украиной, поскольку хотят завершить конфликт. Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс в интервью изданию New York Post.

«Мы пытаемся поддерживать продуктивные отношения и с украинцами, и с русскими, потому что мы хотим завершить этот конфликт, и я думаю, что у президента очень хорошие рабочие отношения со всеми вовлеченными сторонами, как и у меня», — сказал он.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал позицию президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине и напомнил, что тот выступал за долгосрочный устойчивый мир, а не временное прекращение огня на год или два. В связи с этим министр посчитал удивительной смену риторики Трампа.

