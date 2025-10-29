Россия
08:11, 29 октября 2025

Трамп выразил уверенность в урегулировании конфликта на Украине

Трамп уверен, что сможет урегулировать конфликт на Украине
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Globallookpress.com

Президент США Дональд Трамп выразил уверенность в урегулировании конфликта на Украине. Он выступил с речью на саммите АТЭС в Южной Корее, трансляцию вел Белый дом в соцсети X.

Политик отметил, что разрешение конфликта между Россией и Украиной стало тем единственным, что он пока не сделал, и пообещал, что это будет сделано.

«Я думал, что все пойдет проще из-за моих отношений с президентом (России Владимиром) Путиным — он оказался немного другим. Но, думаю, это все равно будет решено», — сказал Трамп.

Накануне глава Белого дома в очередной раз обещал добиться мира на Украине. По его мнению, Вашингтону удалось урегулировать конфликт на Ближнем Востоке, но не на Украине. «Но мы его урегулируем», — заверил политик.

