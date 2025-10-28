Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
14:48, 28 октября 2025Мир

Трамп еще раз пообещал мир на Украине

Трамп в очередной раз пообещал добиться мира на Украине
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Президент США Дональд Трамп в очередной раз пообещал добиться мира на Украине. Слова американского лидера передает РИА Новости.

«Мы урегулировали уже девять войн. Нет, восемь, скоро будет еще одна. Я думаю, что следующим будет конфликт на Украине», — сказал глава государства, выступая во время своего официального визита в Японию.

По словам Трампа, Соединенным Штатам под его руководством удалось урегулировать конфликт на Ближнем Востоке, но не на Украине. «Но мы его урегулируем», — пообещал он.

Ранее глава комитета парламента Дании по обороне Расмус Ярлов поблагодарил Трампа за предотвращение войны между Арменией, Камбоджей, Руандой и Диснейлендом.

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стала известна причина кончины Романа Попова

    Лукашенко рассказал о спорах с Лавровым

    Стала известна личность погибшего пациента хирурга Елагина

    Вспышка ярости на парковке обернулась для россиянина сроком

    Названа проблема российских дорог

    Звезда «Универа» заявила о готовности родить четвертого ребенка

    В ООН призвали изменить курс в решении глобальной проблемы

    В России объяснили эффект от закона о круглогодичном призыве

    В Китае раскрыли последствия появления «Буревестника»

    В своем последнем видео Роман Попов обратился к фанатам

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости