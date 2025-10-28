Трамп еще раз пообещал мир на Украине

Трамп в очередной раз пообещал добиться мира на Украине

Президент США Дональд Трамп в очередной раз пообещал добиться мира на Украине. Слова американского лидера передает РИА Новости.

«Мы урегулировали уже девять войн. Нет, восемь, скоро будет еще одна. Я думаю, что следующим будет конфликт на Украине», — сказал глава государства, выступая во время своего официального визита в Японию.

По словам Трампа, Соединенным Штатам под его руководством удалось урегулировать конфликт на Ближнем Востоке, но не на Украине. «Но мы его урегулируем», — пообещал он.

Ранее глава комитета парламента Дании по обороне Расмус Ярлов поблагодарил Трампа за предотвращение войны между Арменией, Камбоджей, Руандой и Диснейлендом.