«Было, конечно, удивительно». Лавров отреагировал на изменения в позиции Трампа по Украине

Глава МИД России Сергей Лавров выступил с заявлением по Украине по итогам пленарного заседания высокого уровня третьей Минской международной конференции по евразийской безопасности. Его слова приводит агентство ТАСС.

Лавров прокомментировал позицию президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине и напомнил, что тот выступал за долгосрочный устойчивый мир, а не временное прекращение огня на год или два. В связи с этим министр посчитал удивительной смену риторики Трампа.

Было, конечно, удивительно, что президент США Дональд Трамп вдруг опять ушел на позиции, которые уже «отработаны» и отражают лишь лихорадочное желание европейцев и режима В.А.Зеленского получить паузу в целях продолжения «накачки» оружием киевской «структуры» — «офис президента», Вооруженные силы Украины и все прочие составные части киевского режима Сергей Лавров глава МИД России

15 августа в американском штате Аляска в городе Анкоридж на военной базе Элмендорф-Ричардсон состоялась встреча Путина и Трампа. Беседа двух лидеров продлилась 2 часа 45 минут.

Глава российского МИД выразил надежду, что логика установления долгосрочного мира, которую Трамп озвучил на Аляске, возобладает. Он подчеркнул, что Москва верит в желание главы США добиться урегулирования конфликта, а не« создания условий для продолжения вливаний оружия, денег в киевский режим».

До этого Трамп в очередной раз обещал добиться мира на Украине. По его мнению, Вашингтону удалось урегулировать конфликт на Ближнем Востоке, но не на Украине. «Но мы его урегулируем», — заверил Трамп.

Ранее Трамп отменил встречу с Путиным в Венгрии

23 октября Трамп отменил встречу с президентом России Владимиром Путиным в Будапеште. По словам главы США, у него сложилось впечатление, что он «не сможет достичь нужной цели». Однако Трамп не стал отвергать возможность встречи в будущем.

Позже глава РФПИ, спецпредставитель Путина по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев, находясь с визитом в США, заявил, что саммит Путина и Трампа состоится, «но, вероятно», позже.

По мнению Лаврова, страны НАТО пытаются принудить Вашингтон отказаться от мирных переговоров по Украине. Кроме того, он указал на готовность Москвы принять план США по урегулированию конфликта на Украине.

Президент напомнил о приверженности России к диалогу

Российский лидер отметил, что инициатива по месту и формату саммита исходила от США. Он сообщил, что именно Вашингтон в последнем телефонном разговоре предложил организовать встречу в Будапеште.

Диалог всегда лучше, чем какая-то конфронтация, чем какие-то споры, тем более война. Поэтому мы всегда поддерживали продолжение диалога Владимир Путин президент России

Путин также напомнил, что Москва всегда выступала за продолжение диалога с Вашингтоном. Он подчеркнул, что у двух стран есть множество областей для сотрудничества, главное — перейти от давления к конструктивному разговору о перспективах.