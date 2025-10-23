Россия
18:45, 23 октября 2025

Путин высказался о преимуществах диалога над конфликтом

Президент России Путин: Диалог всегда лучше, чем конфронтация или война
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Вячеслав Прокофьев / РИА Новости

Диалог всегда лучше, чем конфронтация, споры или война. Об этом заявил президент России Владимир Путин, чьи слова приводит РИА Новости.

Глава государства порассуждал об этом во время выступления перед журналистами на съезде Русского географического общества (РГО).

«Диалог всегда лучше, чем какая-то конфронтация, чем какие-то споры, тем более война. Поэтому мы всегда поддерживали продолжение диалога», — сказал президент.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков порассуждал о мирном урегулировании украинского конфликта. По его словам, Москва сохраняет открытость к мирному урегулированию кризиса на Украине.

