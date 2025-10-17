Песков порассуждал о мирном урегулировании украинского конфликта

Песков: Россия сохраняет открытость к мирному урегулированию украинского кризиса

Россия сохраняет открытость к мирному урегулированию украинского кризиса. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, чьи слова приводит РИА Новости.

«Что касается мирного урегулирования: Россия сохраняет свою открытость, в том числе об этом говорил и президент (России Владимир) Путин вчера в ходе телефонного разговора с (президентом США Дональдом) Трампом», — сказал он.

Путин и Трамп провели двухчасовой разговор накануне, 16 октября. В ходе диалога стороны достигли «большого прогресса», заявил американский лидер. Трамп также рассказал о будущей встрече с российским коллегой: она планируется в Будапеште.

По мнению первого заместителя председателя комитета Госдумы по международным делам Алексея Чепы, встреча глав государств может многое изменить.