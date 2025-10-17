В России рассказали об ожиданиях от встречи Путина и Трампа

Депутат Чепа: Встреча Путина и Трампа многое изменит

Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Будапеште многое изменит, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Об ожиданиях он рассказал «Ленте.ру».

«Сейчас сначала будет встреча [главы МИД Сергея] Лаврова с [госсекретарем США Марко] Рубио, и я думаю, что Будапешт многое изменит. Мы видим, что уже идут реакции европейцев о необходимости пересмотра позиции Евросоюза по Украине. Будем ожидать с вами, как всегда, позитивных сдвигов, потому что они нужны», — высказался депутат.

Путин и Трамп провели двухчасовой разговор накануне, 16 октября. В ходе диалога стороны достигли «большого прогресса», заявил американский лидер. Трамп также рассказал о будущей встрече с российским коллегой: она планируется в Будапеште.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан рассказал, что она может состояться через неделю после встречи глав МИД двух государств, которая планируется на следующей неделе.

