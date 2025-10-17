Орбан назвал сроки встречи Путина и Трампа в Венгрии

Орбан: Встреча Путина и Трампа может пройти через неделю после встречи глав МИД

Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Будапеште может пройти через неделю после встречи глав МИД двух государств, которая состоится на следующей неделе. Об этом рассказал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире радио Kossuth.

«Они решили, что два министра иностранных дел попытаются решить оставшиеся вопросы в течение недели, а затем, через неделю, они уже смогут приехать сюда, в Будапешт», — отметил венгерский премьер.

Орбан добавил, что вечером 16 октября отдал распоряжения создать оргкомитет по подготовке саммита Россия-США. По его словам, работа уже началась.

В четверг, 16 октября президенты Владимир Путин и Дональд Трамп провели двухчасовой разговор. В ходе переговоров лидеры государств договорились сначала организовать встречу министров иностранных дел, а затем встретиться лично в Будапеште.