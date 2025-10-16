Трамп рассказал о долгом разговоре с Путиным. О чем они договорились?

Путин и Трамп проведут встречу советников высокого уровня на следующей неделе

Президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. По его словам, в ходе диалога был достигнут «большой прогресс». Американский лидер также рассказал о будущей встрече с российским коллегой и сообщил, что встретится завтра с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Трамп анонсировал встречу с Путиным

Президент США сообщил, что разговор получился долгим и продуктивным. По его словам, Путин поздравил его и Соединенные Штаты с достижением мира на Ближнем Востоке. «Я верю, что успех на Ближнем Востоке поможет нам в переговорах по прекращению войны России с Украиной», — написал он.

Фото: Александр Казаков / РИА Новости

Трамп также сообщил, что Путин поблагодарил первую леди Меланию Трамп за ее участие в защите детей, и подчеркнул, что процесс воссоединения семей будет продолжаться. Лидеры двух стран также поговорили о торговле между Россией и США после окончания конфликта на Украине.

Президент США отдельно сообщил о договоренности по переговорам, на которых будет обсуждаться урегулирование конфликта. «Мы договорились о встрече наших высокопоставленных советников на следующей неделе. Первые встречи с представителями Соединенных Штатов проведет государственный секретарь Марко Рубио, а также ряд других лиц. Место встречи будет определено позднее», — сообщил он.

Трамп добавил, что после этого он встретится с Путиным в Будапеште, чтобы обсудить, «сможем ли мы положить конец» конфликту. Завтра, 17 октября, он встретится с Зеленским и обсудит с ним разговор с российским лидером.

С последней встречи Путина с Трампом прошло два месяца

Предыдущая встреча Путина с Трампом состоялась 15 августа на военной базе Элмендорф-Ричардсон в штате Аляска. Трамп оценил переговоры с Путиным на «10 баллов из 10». В свою очередь, российский лидер назвал разговор с президентом США очень откровенным и содержательным. Он отметил, что в ходе диалога с Трампом «была возможность спокойно, детально еще раз изложить свою позицию».

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

После встречи журналисты стали говорить о возможности достижения так называемого воздушного перемирия на Украине. Киев поспешил опровергнуть эти слухи. Советник Владимира Зеленского Дмитрий Литвин заявил, что на Украине «еще ничего об этом не слышали».

Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник обратил внимание на то, что у России сейчас полное господство в воздухе в зоне проведения специальной военной операции. В связи с этим он сделал вывод, что воздушное перемирие невыгодно Москве.