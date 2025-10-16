Мир
18:37, 16 октября 2025Мир

Трамп рассказал о разговоре с Путиным

Трамп пообещал рассказать о содержании разговора с Путиным
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Alex Brandon / AP

В данный момент проходит телефонный разговор президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа. Об этом рассказал хозяин Белого дома на своей странице в соцсети Truth Social.

«Я сейчас разговариваю с президентом Путиным. Разговор продолжается, он длительный, и я, как и президент Путин, доложу о его содержании по его завершении», — написал Трамп.

Российская сторона также подтвердила факт разговора двух лидеров, о чем в Telegram рассказал коррепондент кремлевского пула Павел Зарубин. «Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил мне, что прямо сейчас идёт разговор президентов России и США», — написал журналист.

Ранее военный аналитик Фрaнц-Стефан Гади назвал вероятным сценарий разрешения конфликта на Украине, при котором Трамп мог бы договориться о прекращении огня напрямую с Путиным.

