WSJ: Ядерный арсенал России и связи с Китаем мешают давлению Запада на Москву

Ядерный арсенал России и прочные связи с Китаем мешают какому-либо давлению Запада на Москву. Об этом заявил военный аналитик Фрaнц-Стефан Гади, его слова приводит The Wall Street Journal (WSJ).

«Наличие у России ядерного арсенала всегда будет фактором в любой кампании давления. Соединенные Штаты на самом деле не продемонстрировали никакого желания спровоцировать какую-либо эскалацию», — отметил эксперт.

По словам Гади, в попытках президента США поспособствовать урегулированию конфликта на Украине наиболее вероятен сценарий, при котором Дональд Трамп мог бы договориться о прекращении огня напрямую с российским президентом Владимиром Путиным, а затем попытался надавить на украинского лидера Владимира Зеленского с целью подписать его. Такого развития событий опасаются европейские страны.

«Этот сценарий отражал бы историю громкой односторонней дипломатии Трампа и его готовность оказывать давление на Зеленского с целью заключения соглашений, не полностью соответствующих целям Европы и Украины», — добавил аналитик.

Еще одним важным фактором, не позволяющий использовать стратегию давления на Москву, являются отношения с Пекином. В материале указано, что связи с КНР стали для России важнейшей экономической и политической опорой.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что обсудил с президентом США Дональдом Трампом возможные поставки Киеву крылатых ракет Tomahawk ради давления на Россию.

Бывший советник НАТО и полковник Генерального штаба Швейцарии в отставке Жак Бо подчеркнул, что Владимир Зеленский допускает ошибку, когда говорит о возможности оказать давление на Россию, поскольку речь идет о более могущественной державе.