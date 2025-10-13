Мир
23:23, 13 октября 2025Мир

На Западе раскрыли ошибку Зеленского

Полковник Бо назвал роковой ошибкой веру Зеленского в победу ВСУ над Россией
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Reuters

Бывший советник НАТО и полковник Генерального штаба Швейцарии в отставке Жак Бо заявил, что президент Украины Владимир Зеленский допустил ошибку в конфликте с Россией. Об этом он высказался в эфире YouTube-канала Deep Dive.

Бо раскрыл ошибку Зеленского и подчеркнул, что его вера в потенциальную победу Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Россией является роковым промахом.

«Когда Зеленский говорит о возможности оказать давление на Россию, он не учитывает тот факт, что Россия более могущественна, чем Украина, и, вероятно, даже более могущественна, чем вся Европа. <…> Зеленский на самом деле способствует этому, посылая все свои войска, и их уничтожают», — сказал он.

Ранее Зеленский захотел купить дальнобойные ракеты Tomahawk за счет российских активов. По его словам, многие западные политики поддерживают последний вариант, однако для его реализации потребуется политическое решение.

    Все новости