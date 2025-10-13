Полковник Бо назвал роковой ошибкой веру Зеленского в победу ВСУ над Россией

Бывший советник НАТО и полковник Генерального штаба Швейцарии в отставке Жак Бо заявил, что президент Украины Владимир Зеленский допустил ошибку в конфликте с Россией. Об этом он высказался в эфире YouTube-канала Deep Dive.

Бо раскрыл ошибку Зеленского и подчеркнул, что его вера в потенциальную победу Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Россией является роковым промахом.

«Когда Зеленский говорит о возможности оказать давление на Россию, он не учитывает тот факт, что Россия более могущественна, чем Украина, и, вероятно, даже более могущественна, чем вся Европа. <…> Зеленский на самом деле способствует этому, посылая все свои войска, и их уничтожают», — сказал он.

Ранее Зеленский захотел купить дальнобойные ракеты Tomahawk за счет российских активов. По его словам, многие западные политики поддерживают последний вариант, однако для его реализации потребуется политическое решение.