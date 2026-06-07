Трехкратный чемпион НБА умер в 59 лет

Трехкратный чемпион НБА в составе «Чикаго Буллс» Стэйси Кинг умер в 59 лет

Трехкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в составе «Чикаго Буллс» Стэйси Кинг умер в 59 лет. О трагедии сообщается на странице клуба в социальной сети X.

Причина смерти не уточняется.

Баскетболист был выбран «Чикаго» на драфте 1989 года под шестым общим номером. Кинг становился чемпионом НБА в 1991, 1992 и 1993 годах. Рост Кинга составлял 2,11 метра. Помимо «Чикаго», в НБА он выступал за «Миннесоту», «Бостон», «Майами» и «Даллас». За карьеру провел 438 игр, набирая в среднем 6,4 очка за игру.

Кинг родился 29 января 1967 года в Лоутоне, Оклахома, США. В последние годы был активен как комментатор и эксперт НБА.