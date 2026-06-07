Журналист Христофору: Визит Зеленского на переговоры в Лондоне не принесет результаты

Кипрский журналист Алекс Христофору прокомментировал визит президента Украины Владимира Зеленского в Лондон для встречи с лидерами Великобритании, Франции и ФРГ. Об этом он высказался в эфире YouTube-канала.

Христофору отметил, что на встрече представители стран будут обсуждать между собой, как разговаривать с Россией. По мнению журналиста, эта поездка Зеленского станет бесполезной, поскольку не принесет результаты.

«Да, они [лидеры] очень любят эти междоусобные переговоры, любят собираться вместе и вести дебаты. А вот идея полететь в Москву и поговорить с Россией им не нравится. Очень не нравится», — заметил он.

По мнению аналитика, европейские страны стремятся заморозить конфликт на Украине. Однако этот план обречен на провел, поскольку российская сторона давала понять, что не согласна на прекращение огня как альтернативу долгосрочному мирному соглашению.

Ранее сообщалось, что Зеленский прибыл на Даунинг-стрит почти через час после начала переговоров лидеров Великобритании, Франции и Германии. Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер ФРГ Фридрих Мерц приехали в резиденцию премьер-министра Великобритании Кира Стармера для обсуждения возможного диалога с Россией.