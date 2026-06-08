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21:52, 7 июня 2026Россия

В российском городе два механизатора стали жертвами удара ВСУ

Хинштейн: Два механизатора погибли при ударе ВСУ по Курской области
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по территории Курской области. Жертвами атаки стали двое мужчин, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.

По словам чиновника, противник ударил по полю в селе 1-е Панино. В это время там на тракторе работали два механизатора. «Беспилотник взорвался. К огромной скорби, оба мужчины погибли на месте», — рассказал Хинштейн.

Он выразил соболезнования родным и близким погибших, отметив, что их семьям будет оказана поддержка.

Ранее в Белгородской области при атаке ВСУ погибла женщина, ее муж получил ранения.

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