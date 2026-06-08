В российском городе два механизатора стали жертвами удара ВСУ

Хинштейн: Два механизатора погибли при ударе ВСУ по Курской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по территории Курской области. Жертвами атаки стали двое мужчин, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.

По словам чиновника, противник ударил по полю в селе 1-е Панино. В это время там на тракторе работали два механизатора. «Беспилотник взорвался. К огромной скорби, оба мужчины погибли на месте», — рассказал Хинштейн.

Он выразил соболезнования родным и близким погибших, отметив, что их семьям будет оказана поддержка.

Ранее в Белгородской области при атаке ВСУ погибла женщина, ее муж получил ранения.