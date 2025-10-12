Зеленский назвал способное надавить на Россию оружие

Владимир Зеленский обсудил с Трампом давление на Россию с помощью Tomahawk

Владимир Зеленский рассказал о том, что обсудил с президентом США Дональдом Трампом поставки Tomahawk ради давления на Россию. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

По словам главы киевского режима, он поговорил с главой Белого дома на тему усиления ПВО. Также Зеленский отметил, что его главная цель на данный момент — увеличить дальнобойность Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Мы видим и слышим, что Россия боится, американцы могут дать нам "томагавки", это сигнал, что такое давление может сработать. Мы обсудили тему энергетики, газа. Рассчитываем на результат», — написал Зеленский.

Также он добавил, что переговорил по телефону с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Ранее стало известно, что президенты Украины и США Владимир Зеленский и Дональд Трамп провели телефонный разговор второй раз за два дня.