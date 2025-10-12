Бывший СССР
16:30, 12 октября 2025Бывший СССР

Зеленский и Трамп два дня подряд говорили по телефону

Зеленский и Трамп провели телефонный разговор второй раз за два дня
Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Handout / Reuters

Президенты Украины и США Владимир Зеленский и Дональд Трамп провели телефонный разговор второй раз за два дня. Об этом в воскресенье, 12 октября, украинский лидер сообщил в своем Telegram-канале.

«Только что говорил с президентом США Дональдом Трампом, уже второй раз за два дня, и сегодня тоже был очень продуктивный разговор», — сообщил лидер постсоветской страны.

По его словам, Киев и Вашингтон договорились по вопросам энергетики, противовоздушной обороны (ПВО) и дальнобойных ракет. Кроме того, Зеленский сообщил о подготовке команд Украины и США, не уточнив, к чему именно.

11 октября прошел предыдущий телефонный разговор президентов США и Украины. Зеленский сообщал, что обсудил с Трампом усиление систем ПВО Украины после того, как российские военные нанесли удары по объектам энергетики страны. Состоявшийся разговор с американским лидером он назвал продуктивным.

