Стало известно о разговоре Зеленского и Трампа

Ермак: Прямо сейчас идет телефонный разговор Зеленского с Трампом

Президент Украины Владимир Зеленский прямо сейчас проводит телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщил глава его офиса Андрей Ермак в Telegram-канале.

Украинский политик не привел других подробностей о разговоре. В США информацию о разговоре двух лидеров пока не подтвердили.

Ранее Зеленский рассказывал, что делает все возможное в попытке повлиять на Дональда Трампа, чтобы в дальнейшем политик надавил на Россию. Трамп обладает для этого необходимой силой, подчеркивал украинский президент.

Политолог-американист Малек Дудаков до этого высказывал мнение, что Дональд Трамп пытается своими действиями снять ответственность за будущее конфликта на Украине.