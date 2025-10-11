Бывший СССР
Зеленский рассказал о своих попытках повлиять на Трампа

Зеленский пытается повлиять на Трампа, чтобы он надавил на Россию
СюжетСанкции против России:

Фото: Al Drago / Reuters

Украинский президент Владимир Зеленский сообщил, что делает все возможное в попытке повлиять на американского лидера Дональда Трампа, чтобы в дальнейшем политик надавил на Россию. Об этом он заявил в ходе пресс-конференции, слова Зеленского приводит РИА Новости.

«Вы знаете, я стараюсь изо всех сил [убедить Трампа ввести новые санкции против России]. Я открыт с президентом Трампом, и, я думаю, вы видели это. Я не ищу особых дипломатических способов общения с ним», — сказал глава Украины.

Трамп обладает необходимой силой и может оказать давление на Россию, подчеркнул Зеленский. Он отметил, что рассчитывает на это.

Ранее стало известно, что Зеленский обсудил с Трампом поставки HIMARS и ATACMS.

