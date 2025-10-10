Зеленский захотел получить от США не только Tоmahawk

Зеленский обсудил с Трампом поставки HIMARS и ATACMS

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с американским лидером Дональдом Трампом поставки реактивных систем залпового огня HIMARS и ракет ATACMS. Об этом сообщает «Страна.ua» в Telegram-канале со ссылкой на BBC.

«Мы разговаривали с президентом Трампом во время нашей встречи в Нью-Йорке не только о Tоmahawk. Мы говорили о HIMARS, и я упомянул об ATACMS», — подчеркнул он. Отмечается, что ответ Трампа украинский лидер не привел.

Ранее газета The Washington Post написала, что возможная передача Киеву ракет Tomahawk «ознаменует собой существенный сдвиг» в политике Дональда Трампа по конфликту на Украине.

Спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий заявил, что Киев и Вашингтон продолжают обсуждение поставок крылатых ракет.

