Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
02:26, 9 октября 2025Мир

В США заявили о смене позиции Трампа из-за Tomahawk

WP: Передача Tomahawk Киеву ознаменует смену курса Трампа на эскалацию
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Will Oliver / Consolidated News Photos / Global Look Press

Возможная передача Украине ракет Tomahawk будет означать серьезную смену позиции президента США Дональда Трампа по украинскому конфликту. Об этом сообщает The Washington Post (WP).

«Трамп заявил в понедельник, что он почти принял решение, но хотел бы знать, как Киев будет использовать это оружие. Если Трамп даст Украине зеленый свет на закупку Tomahawk, это ознаменует собой существенный сдвиг в его политике в отношении войны», — указано в сообщении.

Отмечается, что американский лидер изначально стремился завершить украинский конфликт мирным путем, нормализовав отношения с Россией.

Ранее Трамп заявил о своем разочаровании в президенте России Владимире Путине. «Я очень разочарован в нем, я думал, этот [конфликт] будет легко разрешить», — признал американский лидер.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В США заявили о смене позиции Трампа из-за Tomahawk

    ВСУ перебросили резервы в Красноармейск

    Аферисты нашли новую лазейку для массового обмана россиян

    Россиянка отдохнула в США и описала страну фразой «полиция чувствует себя неуверенно»

    Таксиста обвинили в разрушительных пожарах в Лос-Анджелесе

    Россиян предупредили о случаях отъема купленного жилья

    Гитарист популярной рок-группы попал в ДТП

    Мошенники придумали новую схему обмана пенсионеров

    На объектах ТЭК в российском регионе произошли возгорания

    Парень прочитал одно сообщение в смартфоне девушки и расстался с ней

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости