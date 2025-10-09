В США заявили о смене позиции Трампа из-за Tomahawk

WP: Передача Tomahawk Киеву ознаменует смену курса Трампа на эскалацию

Возможная передача Украине ракет Tomahawk будет означать серьезную смену позиции президента США Дональда Трампа по украинскому конфликту. Об этом сообщает The Washington Post (WP).

«Трамп заявил в понедельник, что он почти принял решение, но хотел бы знать, как Киев будет использовать это оружие. Если Трамп даст Украине зеленый свет на закупку Tomahawk, это ознаменует собой существенный сдвиг в его политике в отношении войны», — указано в сообщении.

Отмечается, что американский лидер изначально стремился завершить украинский конфликт мирным путем, нормализовав отношения с Россией.

Ранее Трамп заявил о своем разочаровании в президенте России Владимире Путине. «Я очень разочарован в нем, я думал, этот [конфликт] будет легко разрешить», — признал американский лидер.