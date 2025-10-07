Трамп заявил о разочарованности в Путине

Трамп в день рождения Путина заявил, что разочарован в нем

Президент США Дональд Трамп признал, что для него конфликт на Украине стал неожиданно сложной задачей, которую он ожидал решить гораздо проще. Такое его заявление прозвучало во время общения с журналистами в Белом доме, передает РИА Новости.

«Я хорошо лажу с [президентом России Владимиром] Путиным. Я очень разочарован в нем, я думал, этот [конфликт на Украине] будет легко разрешить. Но оказалось, что он сложнее, чем на Ближнем Востоке, посмотрим, что там произойдет», — заявил американский лидер.

Он подчеркнул, что, несмотря на хорошие личные отношения с Путиным, в данный момент испытывает разочарование. Также Трамп отметил, что в ситуации между Россией и Украиной продолжают происходить определенные события.

Ранее в США заявили о самоустранении Трампа от конфликта на Украине. «Трамп, по сути, заявил: речь идет об их войне на Украине, а США будут щедро продавать [европейцам] американское оружие, но они предоставлены сами себе», — считает вице-председатель Национального совета США по разведке Грэм Фуллер.