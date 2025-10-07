Мир
Трамп заявил о разочарованности в Путине

Трамп в день рождения Путина заявил, что разочарован в нем
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Global Look Press

Президент США Дональд Трамп признал, что для него конфликт на Украине стал неожиданно сложной задачей, которую он ожидал решить гораздо проще. Такое его заявление прозвучало во время общения с журналистами в Белом доме, передает РИА Новости.

«Я хорошо лажу с [президентом России Владимиром] Путиным. Я очень разочарован в нем, я думал, этот [конфликт на Украине] будет легко разрешить. Но оказалось, что он сложнее, чем на Ближнем Востоке, посмотрим, что там произойдет», — заявил американский лидер.

Он подчеркнул, что, несмотря на хорошие личные отношения с Путиным, в данный момент испытывает разочарование. Также Трамп отметил, что в ситуации между Россией и Украиной продолжают происходить определенные события.

Ранее в США заявили о самоустранении Трампа от конфликта на Украине. «Трамп, по сути, заявил: речь идет об их войне на Украине, а США будут щедро продавать [европейцам] американское оружие, но они предоставлены сами себе», — считает вице-председатель Национального совета США по разведке Грэм Фуллер.

