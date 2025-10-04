В США заявили о самоустранении Трампа от конфликта на Украине

Экс-сотрудник разведки США Фуллер: Трамп фактически самоустраняется от Украины

Глава Соединенных Штатов Дональд Трамп фактически самоустраняется от конфликта на Украине, разрывая связку с Евросоюзом. Об этом заявил бывший вице-председатель Национального совета США по разведке Грэм Фуллер, пишет ТАСС.

«Они знают, что Трамп, по сути, заявил: речь идет об их войне на Украине, а США будут щедро продавать им оружие, американское оружие, но они предоставлены сами себе», — подчеркнул эксперт.

Как отметил Фуллер, глава Белого дома, отмечая, что «это ваша война, ребята, и удачи», имел в виду европейцев. В связи с этим, среди высших должностных лиц в Европе есть ощущение отчаяния, убежден аналитик.

В целом, с точки зрения Фуллера, Европа превратилась в «самую опасную силу в мире», если учитывать ее «провоцирующую военные конфликты природу». И это особенно применимо к Великобритании, которая так и не оправилась от потери своей империи и не отошла от своей русофобии, посетовал эксперт.

Ранее спецпосланник президента США Кит Келлог сравнил страны Европы с ребенком, который учится кататься на велосипеде. По его мнению, европейские союзники уже способны самостоятельно справляться с военными вызовами без постоянной поддержки Вашингтона.

В свою очередь, издание FT написало, что Европа боится, что Дональд Трамп обвинит ее в военном провале Украины. После нескольких месяцев попыток Вашингтона уговорить Киев признать российскими утраченные территории, Трамп сменил свою риторику.