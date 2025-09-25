Мир
Стало известно о страхе Европы перед Трампом из-за Украины

FT: Европа боится, что Трамп обвинит ее в военном провале Украины
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Alexander Drago / Reuters

Европа боится, что президент США Дональд Трамп обвинит ее в военном провале Украины. Об этом сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

«Европейские чиновники опасаются, что последние заявления Дональда Трампа по Украине направлены на то, чтобы поставить перед ними невыполнимую задачу, которая позволит президенту США переложить вину с Вашингтона, если Киев оступится в войне или у него закончатся денежные средства», — говорится в публикации.

После нескольких месяцев попыток Вашингтона уговорить Киев признать российскими утраченные территории Трамп сменил свою риторику, заявив, что Украина якобы может при помощи европейцев их вернуть.

Это заявление вызвало в Европе неоднозначную реакцию. Некоторые обрадовались смене настроений в Белом доме, тогда как другая часть увидела в этом заявлении перекладывание ответственности за оборону Украины на Евросоюз. При этом американский лидер понимает, что европейцам будет трудно реализовать такое требование.

Один из собеседников издания предположил, что Трамп делает подобные заявления, чтобы переложить ответственность за военный провал Украины на Европу, «когда и если ему это понадобится».

«Трамп хочет избежать того, чтобы после девяти месяцев пребывания у власти эта война стала и его войной, а не просто "войной [экс-президента США Джо] Байдена"», — заявил профессор международных отношений Мюнхенского университета бундесвера Карло Масала.

Ранее политолог-американист Малек Дудаков также предположил, что Дональд Трамп пытается своими действиями снять ответственность за будущее конфликта на Украине.

