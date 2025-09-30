Мир
Спецпосланник Трампа сравнил Европу с ребенком на велосипеде с колесиками

Келлог сравнил Европу с ребенком, который учится кататься на велосипеде
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Yves Herman / Reuters

Спецпосланник президента США Кит Келлог сравнил страны Европы с ребенком, который учится кататься на велосипеде, и заявил, что европейские союзники уже способны самостоятельно справляться с военными вызовами без постоянной поддержки Вашингтона. Его слова передает РИА Новости.

«Когда мои дети учились ездить на велосипеде, они начинали с колесиками. Европе больше не нужны дополнительные колеса, вы и так справляетесь сами», — сказал он.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Украина при поддержке Европы может не только вернуть свои территории, но также потенциально «пойти еще дальше». По его словам, Россия участвует в конфликте уже более трех лет, что «не делает ей чести» и выставляет «бумажным тигром».

