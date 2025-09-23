Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
22:13, 23 сентября 2025Мир

Трамп заявил о готовности Украины вернуть территории и «пойти дальше»

Трамп: Украина может не только вернуть территории, но и пойти дальше
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Mike Segar / Reuters

Украина при поддержке Европейского союза (ЕС) готова не только вернуть свои территории, но и, возможно, «пойти еще дальше». Об этом предупредил президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social, подводя итоги переговоров с украинским коллегой Владимиром Зеленским.

«Украина при поддержке ЕС находится в положении, чтобы сражаться и вернуть всю свою территорию в прежних границах. Украина сможет вернуть свою страну в прежнем виде и, кто знает, возможно, даже пойти дальше», — сказал он.

По его словам, Россия ведет конфликт на Украине уже более трех лет, что «не делает ей чести» и выставляет «бумажным тигром». Глава Белого дома подчеркнул, что США продолжат поставлять оружие НАТО, которое будет «делать с ним то, что считает нужным», включая дальнейшую передачу Киеву.

Ранее Трамп заявил, что страны НАТО должны сбивать российские самолеты, если те вторгнутся в воздушное пространство альянса.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп призвал НАТО сбивать российские самолеты при одном условии

    Популярная телезвезда разделась догола и показала непристойную татуировку

    Профайлер проанализировал позу Зеленского на встрече с Трампом и пришел к одному выводу

    В Раде заметили различие Украины и Запада в вопросе мобилизации

    Трамп высказался о поставках американского оружия Украине

    Трамп заявил о готовности Украины вернуть территории и «пойти дальше»

    Немецкий форвард клуба НХЛ по-русски поздравил российского одноклубника

    Сбежавшего из суда экс-чиновника Росимущества обнаружили в консульстве Армении

    Трамп оценил сроки завершения конфликта на Украине

    Зеленский прокомментировал встречу с Трампом

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости