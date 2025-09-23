Трамп заявил о готовности Украины вернуть территории и «пойти дальше»

Трамп: Украина может не только вернуть территории, но и пойти дальше

Украина при поддержке Европейского союза (ЕС) готова не только вернуть свои территории, но и, возможно, «пойти еще дальше». Об этом предупредил президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social, подводя итоги переговоров с украинским коллегой Владимиром Зеленским.

«Украина при поддержке ЕС находится в положении, чтобы сражаться и вернуть всю свою территорию в прежних границах. Украина сможет вернуть свою страну в прежнем виде и, кто знает, возможно, даже пойти дальше», — сказал он.

По его словам, Россия ведет конфликт на Украине уже более трех лет, что «не делает ей чести» и выставляет «бумажным тигром». Глава Белого дома подчеркнул, что США продолжат поставлять оружие НАТО, которое будет «делать с ним то, что считает нужным», включая дальнейшую передачу Киеву.

Ранее Трамп заявил, что страны НАТО должны сбивать российские самолеты, если те вторгнутся в воздушное пространство альянса.