Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:15, 1 июня 2026РоссияЭксклюзив

В России назвали цель удара по Одессе

Депутат Колесник: Одесский порт — военный объект и абсолютно законная цель ВС РФ
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Nina Liashonok / Reuters

Одесский порт — военный объект, поэтому это абсолютно законная цель Вооруженных сил России (ВС РФ), заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. Так о цели удара Российской армии по Одессе депутат высказался в разговоре с «Лентой.ру».

Колесник отметил, что через этот украинский город Киев и его западные партнеры постоянно завозят оружие. Он напомнил, что Россия отказалась от зерновой сделки именно по той причине, что под видом зерна в Одесский порт завозили вооружение.

Также депутат рассказал, что российские войска уже наносили удары по критической портовой инфраструктуре, однако причалы либо оставались целыми, либо были повреждены частично.

«Но все фронты, где лежат грузы, довольно быстро восстанавливаются в портах. Они заливаются бетоном, арматурой, и можно по новой их использовать. Причалы же — это капитальное сооружение. Когда они разрушены, швартоваться не к чему, и это трудно сделать. Я думаю, что беспилотники разрушают именно причальную инфраструктуру. После чего крайне затруднено будет использование этих портов в военных целях: как в переброске живой силы, так и в поставках вооружения и всего остального», — отметил Колесник.

Одесский порт — это военный объект, связанный с доставкой вооружения. Так что это абсолютно законная цель наших вооруженных сил

Андрей Колесникчлен комитета Госдумы по обороне

Ранее Telegram-канал «Военкоры русской весны» («РВ») сообщил, что ВС РФ атаковали Одессу, в том числе порт и другие объекты инфраструктуры.

Отмечается, что ударные беспилотники заходили с моря. Другие подробности в данный момент не приводятся.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Президент Румынии заявил о российском происхождении дрона, упавшего на многоэтажку. И попросил Москву не обстреливать его страну

    Появились подробности о пропавших во время катания на сапбордах россиянах

    В России напомнили о мощной подземной «кровеносной системе» НАТО

    Москвичам рассказали о погоде в первый день лета

    Известная ведущая пожаловалась на запиравшее ее в кабинете и доводившее до слез начальство

    Актриса Ирина Горбачева высказалась о похудении под обнаженными фото

    Матери взрослых детей раскрыли причины разочарования в них

    В России обозначили условие для переговоров фразой «когда украинский народ поднимется»

    В России заявили об атаках ВСУ на крымскую трассу дронами на воздушных шарах

    В Шереметьево начали сажать пассажиров в самолет по биометрии

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента бизнеса деактивирована
    Добро пожаловать в реальный мир
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok