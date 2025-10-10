МИД Украины раскрыл новые подробности о передаче стране ракет Tomahawk

Тихий: Обсуждение поставок на Украину ракет Tomahawk продолжается

Киев и Вашингтон продолжают обсуждение поставок крылатых ракет Tomahawk. Об этом сообщил спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий, его слова передает «Интерфакс-Украина» в Telegram.

«Сейчас украинская и американская команды работают над тем, чтобы согласовать все эти детали, проговаривать эти все нюансы, в каких формах, в каких комплектациях, какие из этих ракет могут быть предоставлены Украине», — раскрыл он новые подробности о передаче ракет.

Ранее газета The Washington Post написала, что возможная передача Киеву ракет Tomahawk «ознаменует собой существенный сдвиг» в политике президента США Дональда Трампа по конфликту на Украине.

Президент России Владимир Путин подчеркнул, что Россия ответит усилением отечественной противовоздушной обороны.