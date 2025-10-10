Путин раскрыл ответ России на передачу Украине ракет Tomahawk

Путин: Ответом России на передачу Украине ракет Tomahawk будет усиление ПВО

Ответом России на передачу Украине дальнобойных ракет Tomahawk будет усиление отечественной противовоздушной обороны (ПВО), заявил президент России Владимир Путин. Его цитирует ТАСС.

«Наш ответ — это усиление системы ПВО Российской Федерации», — сказал глава государства.

Ранее газета The Washington Post написала, что возможная передача Киеву ракет Tomahawk «ознаменует собой существенный сдвиг» в политике президента США Дональда Трампа по конфликту на Украине.

До этого Трамп признался, что «очень разочаровался» в Путине и его позиции по Украине.