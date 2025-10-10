Мир
16:05, 10 октября 2025Мир

Путин раскрыл ответ России на передачу Украине ракет Tomahawk

Путин: Ответом России на передачу Украине ракет Tomahawk будет усиление ПВО
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Christopher Senenko / U.S .Navy / ZUMAPRESS.com / Globallookpress.com

Ответом России на передачу Украине дальнобойных ракет Tomahawk будет усиление отечественной противовоздушной обороны (ПВО), заявил президент России Владимир Путин. Его цитирует ТАСС.

«Наш ответ — это усиление системы ПВО Российской Федерации», — сказал глава государства.

Ранее газета The Washington Post написала, что возможная передача Киеву ракет Tomahawk «ознаменует собой существенный сдвиг» в политике президента США Дональда Трампа по конфликту на Украине.

До этого Трамп признался, что «очень разочаровался» в Путине и его позиции по Украине.

