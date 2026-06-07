Зеленский назвал прекращение огня с фиксацией линии фронта самым быстрым путем к миру

Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что согласился бы на прекращение огня с фиксацией текущей линии фронта. Об этом он сказал в интервью Sky News.

По его словам, это был бы «самый быстрый способ» остановить боевые действия. Однако, отметил он, в Киеве хотят прекратить конфликт «таким образом, чтобы он не возобновился».

Бывший пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель предположила, что в действительности Зеленский боится завершения конфликта в стране. По ее словам, единственными инструментами, которые позволяют ему эффективно сохранять власть, остаются боевые действия и страх в обществе.

Ранее президент России Владимир Путин на встрече с иностранными журналистами заявил, что для переговоров не требуется какое-либо прекращение огня. Путин обратил внимание, что Украина катастрофически проигрывает на фронте, поэтому Киеву стоит принять условия России — и тогда конфликт завершится.