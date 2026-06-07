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13:01, 7 июня 2026Бывший СССР

На Украине объяснили страх Зеленского завершить конфликт

Мендель: Зеленский боится завершения конфликта, с помощью которого он удерживает власть
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

Украинский лидер Владимир Зеленский боится завершения конфликта в стране, поскольку единственными инструментами, которые он может эффективно сохранять свою власть, остаются боевые действия и страх. Об этом заявила бывший пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель на странице в соцсети X.

По ее мнению, присуждение подразделению Вооруженных сил Украины почетного наименования «имени героев УПА» (Украинская повстанческая армия; признана экстремистской и запрещена в России) оказался неудачным «пиар-ходом» главы государства. Она отметила, что националистические группы существуют лишь на Западной Украине, однако они смогут повлиять на итоги президентских выборов в пользу Зеленского.

«У Зеленского почти не осталось советников, которые сегодня действительно способны разработать политическую стратегию, направленную на объединение общества (...). Вот почему он боится прекращения войны — ему нечего предложить взамен. Война и страх остаются единственными инструментами, которые он все еще может эффективно использовать, чтобы удержаться у власти», — написала Мендель.

Ранее Зеленский призвал усилить давление на Россию после атаки Вооруженных сил России с использованием трех тысяч дронов.

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