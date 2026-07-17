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00:20, 18 июля 2026Россия

Российские военные сбросили авиабомбы на украинские пункты управления БПЛА

Минобороны: Российские военные авиабомбой ФАБ-500 ударили по пунктам управления БПЛА ВСУ
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Sergei Karpukhin / Reuters

Российские военные уничтожили пункт управления БПЛА 4 бригады оперативного назначения нацгвардии Украины. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Удар был нанесет авиабомбами ФАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК). Также авиаударом уничтожен пункт управления БПЛА 414-й отдельной бригады беспилотных авиационных систем ВСУ в районе населенного пункта Антоновка в Херсонской области.

Кроме того, авиабомба ФАБ-250-270 уничтожила пункт временной дислокации личного состава 159 отдельной механизированной бригады ВСУ в населенном пункте Колодезное в Харьковской области, добавили в ведомстве.

Ранее воздушно-космические силы (ВКС) России бомбами ФАБ и ракетой Х-39 уничтожили пункты управления БПЛА ВСУ в Харьковской области. По выявленным целям были нанесены авиаудары экипажами ВКС России с применением авиабомб ФАБ-500 с УМПК и управляемой авиационной ракеты ЛМУР Х-39.

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