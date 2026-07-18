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00:08, 18 июля 2026Силовые структуры

В Москве суд арестовал бизнесмена Панкина

РИА: Суд арестовал бизнесмена Панкина по делу о мошенничестве в особо крупном размере
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Global Look Press

Тверской суд Москвы арестовал бизнесмена по фамилии Панкин дела о мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судебную картотеку.

Днем 17 июля сообщалось о задержании Сергея Панкина, который мог быть связан с концерном «Калашников». По версии следствия, он похитил 100 миллионов рублей, которые выделялись на военную форму. Ее, а также обмундирование должны были изготавливать в России, но на деле везли из Китая по более низким ценам, чем были указаны в документах.

28 января Панкин ушел в зону СВО. Контракт должен был истечь 28 июля, но мужчина вернулся раньше из-за проблем со здоровьем.

«Калашников» позже в своем Telegram-канале сообщил, что Панкин никогда не являлся и не является сотрудником АО «Концерн «Калашников». Однако он может иметь отношение к организациям-поставщикам концерна.

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