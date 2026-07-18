Иран ударил ракетами по главному ИИ-хабу США

КСИР ударил баллистическими ракетами по ИИ-хабу в Бахрейне

Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана заявил, что уничтожил главный «ИИ-хаб» Бахрейна с применением баллистических ракет и дронов. Об этом говорится в сообщении иранского агентства IRNA.

Как уточняется, хабом пользовались военные Соединенных Штатов для совершения своих атак.

Удары нанесли с помощью множества баллистических ракет и десятков БПЛА. До этого сообщалось, что в рамках 17-й волны операции «Наср-2» КСИР атаковал склад американских БПЛА в Бахрейне.

Ранее журналисты Tasnim писали, что Иран пригрозил США перейти от обороны к фазе полного уничтожения уже в ближайшие дни. Разговор зашел о радикальной смене стратегии Тегерана.