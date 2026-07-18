Появились данные о пострадавших при аварии в Чебоксарах

Минздрав: После въезда машины в остановку в Чебоксарах пострадали два человека, один погиб

В результате въезда автомобиля в остановку общественного транспорта в Чебоксарах погиб один человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минздрав региона.

Уточняется, что еще два человека пострадали. Один из них в тяжелом состоянии был доставлен в медицинское учреждение, а второй отказался от госпитализации. Правоохранительные органы устанавливают обстоятельства происшествия.

Об аварии стало известно ранее. Водитель Renault Logan ехал на большой скорости по Московскому проспекту, не справился с управлением и врезался в остановку, где стояли люди.