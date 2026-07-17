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23:21, 17 июля 2026Россия

Машина протаранила остановку с людьми в российском городе

Shot: Машина протаранила остановку с людьми в Чебоксарах, один человек погиб
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Vladimir Baranov / Global Look Press

Машина протаранила остановку с людьми в Чебоксарах. Об этом сообщает Telegram-канал Shot со ссылкой на очевидцев.

Утверждается, что автомобиль Renault Logan ехал на большой скорости по Московскому проспекту. Водитель не справился с управлением и врезался в остановку общественного транспорта.

«В этот момент там находились люди. Предварительно, один мужчина погиб. Точное число пострадавших выясняется. Сейчас на месте работают экстренные службы», — указано в сообщении.

Ранее иномарка врезалась в остановку общественного транспорта в Волгограде. По предварительной информации, Chevrolet поворачивал налево и не уступил дорогу Subaru. В итоге автомобили столкнулись, а Subaru откинуло в остановку.

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