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18:52, 15 июля 2026Авто

Иномарка врезалась в остановку в российском городе

В Волгограде автомобиль врезался в остановку общественного транспорта
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Globallookpress.com

В Волгограде иномарка врезалась в остановку общественного транспорта. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя ГУ МВД по региону.

Авария произошла в районе полудня в среду, 15 июля. По предварительной информации, Chevrolet поворачивал налево и не уступил дорогу Subaru. В итоге автомобили столкнулись, а Subaru откинуло в остановку, водитель пострадал, медики уже оказали ему помощь.

Местный портал V1.RU уточняет, что ДТП произошло в Краснооктябрьском районе города на перекрестке возле остановки «Проспект Металлургов». Машина задела только заднюю часть стеклянного павильона, не задев пешеходов.

В начале июля в Москве на Тульской транзитной эстакаде произошло ДТП с четырьмя автомобилями. Из-за аварии перекрыли две из трех полос.

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