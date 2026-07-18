Россиянам назвали средний размер пенсии

Средний размер пенсии россиян в июне составил 25,4 тысячи рублей

Средний размер пенсии россиян в июне 2026 года превысил 25 тысяч рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Социального фонда России.

Утверждается, что пенсия работающих и неработающих россиян составила 25 402 рубля. В июне 2025 года российские пенсионеры получали почти на две тысячи рублей меньше.

Самый высокий размер пенсии был зафиксирован у жителей Чукотского автономного округа — 42 270 рублей.

Ранее Социальный фонд России сообщил, что в мае 2026 года средний размер пенсии россиян превысил 37 тысяч рублей в пяти регионах. Помимо Чукотки, самые высокие пенсии были зафиксированы в Ненецком автономном округе, Камчатском крае, Магаданской области и в Ханты-Мансийском автономном округе.