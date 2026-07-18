Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
00:42, 18 июля 2026Россия

Кадыров призвал открыть огонь по поставляющим Украине оружие странам

Кадыров призвал открыть огонь по поставляющим Киеву оружие странам
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Roman Naumov / Globallookpress

Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал «открыть огонь» по государствам, поставляющим вооружение и оказывающим другую поддержку Киеву. Он высказался об этом в своем Telegram-канале.

По словам Кадырова, «не помешало бы начать с тех стран, которые, прикрываясь аббревиатурой НАТО, не стесняясь, откровенно и вызывающе предоставляют оружие, данные и прочую поддержку» Украине.

«Если они сами никак не поймут, что Россия не будет терпеливо и сложа руки наблюдать за всем происходящим, значит, настало время не просто им это популярным, доступным языком рассказывать, а взять и вдолбить все это в их мерзкие натовские глотки. Как только почувствуют запах тротила, как только услышат рокот Калашникова и лязг Т-90, сразу все поймут и придут к истине. Пора открыть огонь, и делов-то!» — написал он.

Ранее в зоне спецоперации (СВО) в плен попали два колумбийских наемника, воевавших на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ), их показал Рамзан Кадыров. По его словам, рассказы этих военнопленных мало чем отличаются от историй украинских бойцов, сдавшихся российским войскам.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    Иран пригрозил США перейти к фазе полного уничтожения
    Иран ударил ракетами по главному ИИ-хабу США
    Кадыров призвал открыть огонь по поставляющим Украине оружие странам
    Во главе наемников ВСУ обнаружили европейского политика
    Появились данные о пострадавших при аварии в Чебоксарах
    Российские военные сбросили авиабомбы на украинские пункты управления БПЛА
    В Москве суд арестовал бизнесмена Панкина
    Семья диких кабанов попала в бетонную ловушку в Подмосковье
    Экономика Британии начала разрушаться из-за ожирения
    В Госдуме высказались о долгах Исинбаевой
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok