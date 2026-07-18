Кадыров призвал открыть огонь по поставляющим Украине оружие странам

Кадыров призвал открыть огонь по поставляющим Киеву оружие странам

Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал «открыть огонь» по государствам, поставляющим вооружение и оказывающим другую поддержку Киеву. Он высказался об этом в своем Telegram-канале.

По словам Кадырова, «не помешало бы начать с тех стран, которые, прикрываясь аббревиатурой НАТО, не стесняясь, откровенно и вызывающе предоставляют оружие, данные и прочую поддержку» Украине.

«Если они сами никак не поймут, что Россия не будет терпеливо и сложа руки наблюдать за всем происходящим, значит, настало время не просто им это популярным, доступным языком рассказывать, а взять и вдолбить все это в их мерзкие натовские глотки. Как только почувствуют запах тротила, как только услышат рокот Калашникова и лязг Т-90, сразу все поймут и придут к истине. Пора открыть огонь, и делов-то!» — написал он.

Ранее в зоне спецоперации (СВО) в плен попали два колумбийских наемника, воевавших на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ), их показал Рамзан Кадыров. По его словам, рассказы этих военнопленных мало чем отличаются от историй украинских бойцов, сдавшихся российским войскам.