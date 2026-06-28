Кадыров заявил о захвате двух колумбийских наемников в зоне СВО

Кадыров рассказал о 2-х колумбийских наемниках из ВСУ, взятых в плен в зоне СВО

В зоне спецоперации (СВО) в плен попали два колумбийских наемника, воевавших на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ). Их показал в Telegram-канале глава Чечни Рамзан Кадыров.

«На этот раз в руки российских бойцов попали сразу два колумбийских наемника, решивших испытать судьбу вдали от родной страны», — наисал Кадыров под видео.

По его словам, рассказы этих военнопленных мало чем отличаются от историй украинских бойцов, сдавшихся российским войскам ранее. После очередного обстрела командование просто оставило их на позициях. Все пленные говорят о низком моральном духе, нехватке мотивации у бойцов, а такде о постоянном ухудшении дел на линии фронта для ВСУ.

«Даже сами военнослужащие ВСУ понимают, что удерживать занимаемые позиции становится все сложнее», — подчеркнул Кадыров.

В публикации говорится, что оба наемника оказались так сильно разочарованы действиями украинских командиров, что заявили о готовности сотрудничать.

Ранее стало известно, что на Украине пропали без вести 502 колумбийских наемника. О части из них заявили родственники колумбийцев, которые потеряли связь с родными.