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12:36, 7 июня 2026Бывший СССР

Зеленский выступил с призывом после налета трех тысяч дронов на Украину

Зеленский: За неделю Россия выпустила по Украине более 3000 БПЛА и 88 ракет
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Christine Olsson / TT News Agency / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский призвал усилить давление на Россию. Об этом он заявил в своем Telegram-канале.

«В течение недели Россия выпустила против Украины 88 ракет, более 3250 ударных дронов и около 1800 КАБ. Необходимо усилить давление на Россию», — указал он.

Ранее в Минобороны России сообщили, что средства противовоздушной обороны за сутки сбили 500 беспилотников Вооруженных сил Украины, а также 11 авиабомб и один снаряд реактивной системы залпового огня HIMARS.

Утром 6 июня губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что над регионом уничтожен 141 беспилотник. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что утром город подвергся масштабной атаке беспилотников.

Президент России Владимир Путин на пленарной сессии Петербургского международного форума (ПМЭФ) обратился к российским военным фразой «работайте, братья». Он также заявил, что Зеленский создает обстановку, при которой невозможно проводить никаких личных встреч.

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