В Минобороны сообщили об уничтожении сотен БПЛА ВСУ

Минобороны: Средства ПВО за сутки сбили 500 беспилотников ВСУ

Средства противовоздушной обороны (ПВО) за сутки сбили 500 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также 11 авиабомб и один снаряд реактивной системы залпового огня HIMARS. Об этом сообщили в Минобороны, передает РИА Новости.

«Средствами противовоздушной обороны сбиты 11 управляемых авиационных бомб, реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США и 500 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — отмечается в заявлении оборонного ведомства.

Ранее в Минобороны сообщили, что Воздушно-космические войска России нанесли удар авиабомбами по военным объектам в Днепропетровской и Херсонской областях. Российские военные уничтожили с помощью ФАБ-500 с универсальными модулями планирования и коррекции пункты временной дислокации и управления беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) ВСУ.