Российские войска нанесли удар авиабомбами по двум областям

ВКС России уничтожили пункты управления БПЛА ВСУ в Днепропетровской и Херсонской областях

Воздушно-космические войска (ВКС) России нанесли удар авиабомбами по военным объектам в Днепропетровской и Херсонской областях. Об этом журналистам сообщили в Минобороны РФ.

Российские военные авиабомбами ФАБ-500 с универсальными модулями планирования и коррекции уничтожили пункты временной дислокации и управления беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ).

В сообщении Минобороны отмечается, что в ходе военной операции были успешно поражены пункт управления БПЛА 46-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ в районе населенного пункта Новопавловка Днепропетровской области. Также удары были нанесены по пунктам временной дислокации 63-й отдельной мобильной бригады ВСУ и 121-й отдельной бригады территориальной обороны, расположившимся в поселках Щурово и Суханово Херсонской области.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы России за неделю нанесли массированный и групповые удары по Украине. В результате были поражены предприятия ВПК Украины, объекты топливно-энергетической, портовой и транспортной инфраструктуры, которые использовались в интересах ВСУ, а также места запуска и хранения БПЛА и пункты временной дислокации сил противника.