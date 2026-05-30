16:51, 30 мая 2026

Бывшего футболиста сборной Англии уличили в употреблении наркотиков

Бывшего футболиста сборной Англии Рахима Стерлинга уличили в употреблении наркотиков
Владислав Уткин

Фото: Ryan Pierse / Getty Images

Бывшего футболиста сборной Англии Рахима Стерлинга уличили в употреблении наркотиков. Об этом сообщает The Sun.

31-летнего игрока задержали после того, как он попал в ДТП. Он врезался в отбойники. «Водитель арестован по подозрению в управлении транспортным средством в состоянии наркотического опьянения, опасном вождении, хранении веществ и отказе от освидетельствования. Он отпущен под залог, расследование продолжается», — говорится в заявлении полиции графства Гэмпшир, где произошла авария.

Стерлинг управлял автомобилем Lamborgini. Отмечается, что в аварии нет пострадавших.

Футболист выступает за «Фейеноорд». В сезоне-2025/2026 он провел восемь матчей за голландский клуб, в которых не забил ни одного мяча.

Ранее «Ливерпуль», в составе которого Стерлинг выступал с 2011 по 2015 годы, объявил об уходе Арне Слота с поста главного тренера клуба. Наиболее вероятным кандидатом ему на замену является испанский специалист Андони Ираола.

