«Мы уже обожглись». Ходят слухи о заключении воздушного перемирия на Украине. Что оно даст Киеву и пойдет ли на такой шаг Москва?

Economist заявил о соглашении о воздушном перемирии между РФ и Украиной

Журналист британского издания The Economist Оливер Кэрролл заявил о достижении так называемого воздушного перемирия на Украине до трехсторонней встречи президента России Владимира Путина, его американского коллеги Дональда Трампа и украинского лидера Владимира Зеленского.

Ссылаясь на неназванный источник, он уточнил, что предварительное соглашение о прекращении огня в воздухе якобы было согласовано в ходе встречи на Аляске.

Мы считаем, что небо даст сигнал о предварительных результатах этих переговоров. Следующая неделя будет интересной Оливер Кэрролл журналист

Киев поспешил опровергнуть эти слухи. Советник президента Украины Владимира Зеленского Дмитрий Литвин заявил, что на Украине «еще ничего об этом не слышали».

В России указали на невыгодность воздушного перемирия

Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник в ответ на заявление Кэрролла обратил внимание на то, что у России сейчас полное господство в воздухе в зоне проведения специальной военной операции. В связи с этим он сделал вывод, что воздушное перемирие невыгодно Москве.

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

При этом депутат отметил, что верховный главнокомандующий знает картину боев лучше, чем кто-либо, поэтому решение будет за ним. Колесник также подчеркнул, что договоренности, достигнутые в ходе переговоров, пока конкретно не озвучивались из определенных военно-политических соображений.

Все равно конкретных положенных на бумагу договоренностей пока нет. Надо смотреть, насколько это повлияет на успехи и не сорвет ли это наступательный порыв наших войск, который сейчас сохраняется. Всем надо осознать, что произошло. Мы уже обожглись один раз, поэтому надо думать над военными картами Андрей Колесник член комитета Госдумы по обороне

Что даст Украине воздушное перемирие?

Военный корреспондент Юрий Котенок в своем Telegram-канале порассуждал о том, что даст Украине воздушное перемирие. Он указал, что в Киеве ждут подобного шага.

По словам журналиста, соглашение о прекращении огня в воздухе позволит Вооруженным силам Украины провести безопасную ротацию на проблемных участках, перебросить силы на «угрожаемые направления», нормализовать и нарастить отправку западной военной техники на фронт, а также развернуть новые производства дронов с целью дальнейшего применения последних по российским городам.

Фото: Александр Полегенько / ТАСС

Пока же, отметил Котенок, российские воска продолжают наносить удары по объектам противника. «В течение ночи взрывы гремели в Сумской, Харьковской, Черниговской, Днепропетровской областях, а также на оккупированных противником территориях Запорожской области и ДНР», — перечислил он.