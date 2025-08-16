Бывший СССР
Советник Зеленского ответил на слухи о воздушном перемирии

Советник Зеленского Литвин: Украина не осведомлена о воздушном перемирии
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Ahn Young-joon / AP

Украина на данный момент не осведомлена о воздушном перемирии, якобы достигнутом по итогам встречи президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа. Об этом заявил советник президента Украины Владимира Зеленского Дмитрий Литвин в соцсети Х.

«Еще ничего об этом не слышали», — написал Литвин.

Таким образом советник Зеленского прокомментировал публикацию журналиста издания The Economist Оливера Кэрролла, сообщившего, что в ходе встречи на Аляске якобы было предварительно согласовано прекращение огня в воздухе.

Ранее Путин назвал прошедшую встречу с американским коллегой «очень хорошей».

