Советник Зеленского ответил на слухи о воздушном перемирии

Украина на данный момент не осведомлена о воздушном перемирии, якобы достигнутом по итогам встречи президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа. Об этом заявил советник президента Украины Владимира Зеленского Дмитрий Литвин в соцсети Х.

«Еще ничего об этом не слышали», — написал Литвин.

Таким образом советник Зеленского прокомментировал публикацию журналиста издания The Economist Оливера Кэрролла, сообщившего, что в ходе встречи на Аляске якобы было предварительно согласовано прекращение огня в воздухе.

Ранее Путин назвал прошедшую встречу с американским коллегой «очень хорошей».