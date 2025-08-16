Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
10:36, 16 августа 2025Мир

Путин оценил встречу с Трампом

Путин назвал встречу с Трампом очень хорошей
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Gavriil Grigorov / Sputnik / Pool / Reuters

Президент России Владимир Путин назвал прошедшую встречу с американским коллегой Дональдом Трампом очень хорошей. Его слова передает ТАСС.

«У нас очень хороший диалог состоялся с президентом Трампом», — подчеркнул Путин.

Российский лидер также поблагодарил американскую сторону за создание благоприятной обстановки. С таким заявлением Путин выступил во время встречи с американским православным священником владыкой Алексием.

Ранее итоги встречи оценил Трамп, отметив, что встреча прошла «на десятку» по десятибалльной шкале.

15 августа на Аляске состоялась первая за четыре года встреча российских и американских лидеров.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Начало большого и тернистого пути». Что политики и военкоры говорят об итогах саммита Трампа и Путина на Аляске

    Лидеры ЕС провели бессонную ночь в ожидании итогов саммита на Аляске

    Страна ЕС заметила одно изменение в мире после встречи Путина и Трампа

    Стало известно об одной детали поездки Путина и Трампа в лимузине

    Зеленскому предрекли роль козла отпущения Трампа

    В Рязанской области объявили 18 августа днем траура

    Медведев рассказал об ответственности Украины за переговоры

    Описан характер разговора Трампа с Зеленским и лидерами НАТО

    Раскрыто послание Трампа Зеленскому после встречи с Путиным

    Фотограф случайно заснял записи Путина со встречи на Аляске

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости