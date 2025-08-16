Путин оценил встречу с Трампом

Путин назвал встречу с Трампом очень хорошей

Президент России Владимир Путин назвал прошедшую встречу с американским коллегой Дональдом Трампом очень хорошей. Его слова передает ТАСС.

«У нас очень хороший диалог состоялся с президентом Трампом», — подчеркнул Путин.

Российский лидер также поблагодарил американскую сторону за создание благоприятной обстановки. С таким заявлением Путин выступил во время встречи с американским православным священником владыкой Алексием.

Ранее итоги встречи оценил Трамп, отметив, что встреча прошла «на десятку» по десятибалльной шкале.

15 августа на Аляске состоялась первая за четыре года встреча российских и американских лидеров.