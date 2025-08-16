Стало известно о достижении воздушного перемирия на Украине

Economist: Достигнуто соглашение по прекращению огня в воздухе на Украине

Достигнуто соглашение по прекращению огня в воздухе на Украине. Об этом заявляет журналист Economist Оливер Кэрролл на своей странице в соцсети X со ссылкой на источник.

«Мне сказали, что есть предварительное соглашение о прекращении огня в воздухе до трехсторонней встречи лидеров», — написал журналист.

Кэрролл, ссылаясь на свой источник, также отметил, что в небе будут «сигналы о предварительных результатах этих переговоров».

Ранее президент США Дональд Трамп, подводя итоги встречи 15 августа с российской коллегой Владимиром Путиным, оценил ее «на десятку» по десятибалльной шкале. Тогда на Аляске состоялись первые за четыре года переговоры между двумя лидерами.