Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
10:41, 16 августа 2025Мир

Стало известно о достижении воздушного перемирия на Украине

Economist: Достигнуто соглашение по прекращению огня в воздухе на Украине
Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

Достигнуто соглашение по прекращению огня в воздухе на Украине. Об этом заявляет журналист Economist Оливер Кэрролл на своей странице в соцсети X со ссылкой на источник.

«Мне сказали, что есть предварительное соглашение о прекращении огня в воздухе до трехсторонней встречи лидеров», — написал журналист.

Кэрролл, ссылаясь на свой источник, также отметил, что в небе будут «сигналы о предварительных результатах этих переговоров».

Ранее президент США Дональд Трамп, подводя итоги встречи 15 августа с российской коллегой Владимиром Путиным, оценил ее «на десятку» по десятибалльной шкале. Тогда на Аляске состоялись первые за четыре года переговоры между двумя лидерами.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Начало большого и тернистого пути». Что политики и военкоры говорят об итогах саммита Трампа и Путина на Аляске

    Лидеры ЕС провели бессонную ночь в ожидании итогов саммита на Аляске

    Страна ЕС заметила одно изменение в мире после встречи Путина и Трампа

    Стало известно об одной детали поездки Путина и Трампа в лимузине

    Зеленскому предрекли роль козла отпущения Трампа

    В Рязанской области объявили 18 августа днем траура

    Медведев рассказал об ответственности Украины за переговоры

    Описан характер разговора Трампа с Зеленским и лидерами НАТО

    Раскрыто послание Трампа Зеленскому после встречи с Путиным

    Фотограф случайно заснял записи Путина со встречи на Аляске

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости