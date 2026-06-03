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17:37, 3 июня 2026РоссияЭксклюзив

Губернатор Мария Костюк дала совет женщинам-политикам «чтобы все получилось»

Губернатор Мария Костюк: Женщинам в политике для успеха надо верить в пользу дела для всех
Юрий Леонов
Юрий Леонов (ведущий редактор отдела «Бывший СССР»)
СюжетПМЭФ-2026ЦиклПМЭФ-2026. День первый

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Женщинам в политике для успеха надо верить в пользу их дела для всех окружающих. С такой оценкой выступила губернатор Еврейской автономной области (ЕАО) Мария Костюк в комментарии «Ленте.ру» на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Если ты уверена, что это правильно, что это достойно, что для всех, тогда все получится. Если для себя — ничего не получится», — высказалась политик.

Костюк ответила на вопрос о возможных сложностях для женщин в политике и посоветовала начинающим женщинам-политикам верить в свое дело. По ее оценке, женщинам в этой сфере приходится легче, чем мужчинам.

«И если ты в него веришь, если оно тебя заряжает, то будет успех, потому что без химии ничего не получится», — подчеркнула губернатор.

Мария Костюк возглавляет ЕАО с 23 сентября 2025 года, с ноября 2024-го по сентябрь 2025-го она также занимала должность временно исполняющего обязанности главы региона. Политик является одной из двух женщин среди глав субъектов Российской Федерации наряду с губернатором Ненецкого автономного округа Ириной Гехт.

Ранее зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев объяснил желание женщин идти в политику. По его мнению, благодаря обостренному чувству справедливости женщины становятся исключительно ценными государственными деятелями.

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