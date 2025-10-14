Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
16:15, 14 октября 2025Россия

Медведев объяснил желание женщин идти в политику

Медведев: Женщины идут в политику из-за обостренного чувства справедливости
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Roman Naumov/ URA.RU / Globallookpress.com

Женщины идут в политику из-за обостренного чувства справедливости. Об этом заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, чьи слова приводит ТАСС.

«Насколько я могу судить, женщины приходят в политику из-за обостренного чувства справедливости. Нас всех возмущает, когда что-то идет не так, когда кого-то обижают, когда происходят несправедливые события, нарушаются правила или совершаются преступления», — сказал он.

По его мнению, у женщин чувство справедливости проявляется особенно остро. Благодаря этой особенности, считает Медведев, женщины становятся исключительно ценными государственными деятелями.

Ранее зампред Совбеза заявил, что власти России взяли курс на то, чтобы в органы власти приходило все больше участников специальной военной операции (СВО). По его словам, победа участников спецоперации на выборах говорит о том, что люди им доверяют.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Мэр Одессы лишен украинского гражданства и потеряет власть. У него может быть российский паспорт

    Госдума освободила семьи участников СВО от одного вида платежей

    В Москве таксист-мигрант надругался над несовершеннолетней пассажиркой

    Военные взяли власть в свои руки в одной стране

    Путин назначил нового посла в Австрии

    Раскрыта стоимость PlayStation 6

    Бывший судья Верховного суда России остался без имущества на 9 миллиардов рублей

    Россиян предостерегли от употребления даже одного бокала вина в обед

    В российском городе появилась зебра для ежей

    Россияне бросились скупать новогодние туры в пять теплых стран

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости