Медведев объяснил желание женщин идти в политику

Медведев: Женщины идут в политику из-за обостренного чувства справедливости

Женщины идут в политику из-за обостренного чувства справедливости. Об этом заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, чьи слова приводит ТАСС.

«Насколько я могу судить, женщины приходят в политику из-за обостренного чувства справедливости. Нас всех возмущает, когда что-то идет не так, когда кого-то обижают, когда происходят несправедливые события, нарушаются правила или совершаются преступления», — сказал он.

По его мнению, у женщин чувство справедливости проявляется особенно остро. Благодаря этой особенности, считает Медведев, женщины становятся исключительно ценными государственными деятелями.

